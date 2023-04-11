Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda pide denetimi yapıldı.

Zabıta ekipleri, denetimlerde çalışanların hijyen koşullarına uyup uymadığı, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadığını denetledi.

Yapılan denetimler esnasında yapılan tartımlarda fırınların genelinde pidelerin tarifede belirtilen 320 gramın üstünde olduğu gözlendi.

Fırınların hijyen ve sağlık kurallarına uygun şekilde çalışmaları için denetimlere devam edeceklerini bildiren Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fırıncı esnafı Bülent Yılmaz özellikle temizlik ve gramaj konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

- Bafra'dan Adıyama'daki depremzedelere sebze ve meyve gönderildi

Bafra ilçesinden, Adıyaman deprem bölgesine kurulan, Samsun Köyü’ne sebze ve meyve yardımı yapıldı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği yönetimi, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı’nın kurduğu, Samsun Köyü'ne Bafralı hayırsever çiftçilerden ve hal esnafından topladıkları, kış sebzeleri ve kuru gıda yardımlarını Adıyaman’a ulaştırdı.

Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı, depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını bildirdi. Gönüllü çalışan vatandaşlarla sebze ve meyveleri paketlediklerini dile getiren Aşçı, şunları söyledi:

"Samsun Köyü konteynerlerine ve Adıyaman mahallelerindeki çadırlara kış sebzesi ve meyve yardımlarında bulunduk. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere araçlara yükledik. Rabbim aynı acıları tekrar bizlere yaşatmasın. Burada yaşadıklarımız bizleri duygulandırdı ve onurlandırdı. Samsun Köyü’nde bizlere desteklerini esirgemeyen değerli çiftçilerimize ve hal esnafına teşekkür ederim."

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