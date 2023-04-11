Samsunspor-Tuzlaspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor-Tuzlaspor maçının ardından

AA

Samsunspor-Tuzlaspor maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig hedeflerine sadece bir 90 dakika kaldığını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

Samsunspor'un önemli bir süreçten geçtiğini aktaran Eroğlu, "Dokuz maçtır sürekli 4 günde bir oynuyoruz, kolay olmadı. Bugün de kolay olmayacağını biliyorduk. Kariyerim boyunca belki sonucuna en çok üzüleceğim maç bu olabilirdi, son dakikada yediğimiz golle. Tabii VAR'dan dönmesi bizim için mutluluk vericiydi ki fauldü. Maçın başında aslında erken golü bulduk. 1-0'dan sonra dahi rakip beşli savunma hattını geride tutarak boş alanlar bırakmadı. Dolayısıyla üretmekte biraz zorluk çektik, istediğimiz hücum organizasyonlarını yaparken kaptırdığımız toplarla zaman zaman geçiş hücumuna yakalandık." diye konuştu.

İkinci yarıda savunmada kalıp geçiş hücumuyla gol aramaya çalıştıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Biz şampiyon gibi oynamak zorundayız. Ama kazanmak da önemliydi. Çünkü bu yolda belki bir 90 dakikamız kaldı. Belki bay geçeceğimiz haftada alınacak sonuçlara göre şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Süper Lig'e sadece bir 90 dakika kaldı. Yani bir üç puan daha aldığımız takdirde Süper Lig'deyiz. Ama biz şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Birinci olarak çıkmak istiyoruz ve Samsun halkı, Samsun şehri bunu fazlasıyla hak ediyor. Geldiğim ilk gün bir söz vermiştim, 11 yıllık hasreti bitireceğiz diye. Buna doğru yaklaştık. Son adımlar kaldı. Bunun da mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Gerçekten bugün taraftarımızın desteği muhteşemdi."


- Tuzlaspor cephesi


Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı ise maça erken bir gol yiyerek başladıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok beklemediğimiz bir goldü. Hafta sonu oynadığımız Denizlispor maçından sonra Samsunspor karşılaşmasında da oyun planına uygun çalışmalar yaptık. Erken gol olmasaydı maçı daha farklı ilerletebilirdik. İkinci devrede birkaç değişiklik yaptık, oyun gücünü birazcık daha kontrol edebildik. Son dakikada da talihsiz bir pozisyon yaşandı. Biz gol gibi gördük ama takdir tabii ki hakemlerin. Samsun'dan elimiz boş dönüyoruz. Samsunspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Samsunspor - Tuzlaspor: 1-0
YEREL HABERLER Samsunspor - Tuzlaspor: 1-0
Evlerine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten 3 şüpheli gözaltına
YEREL HABERLER Evlerine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu ...
Samsun'da elektrikli otobüsler 7 ayda 700 bin yolcu taşındı
YEREL HABERLER Samsun'da elektrikli otobüsler 7 ayda 700 bin yolcu ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üretimi yapan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu ...
Samsun'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da firari hükümlü yakalandı
OMÜ "Sektör Kampüste Programı" paydaşları arasında yer aldı
YEREL HABERLER OMÜ "Sektör Kampüste Programı" paydaşları arasında ...
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
YEREL HABERLER OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda ...
Samsun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Samsun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ...
İlçede kurdukları tesiste günde 7 ton tatlı imal ediyorlar
YEREL HABERLER İlçede kurdukları tesiste günde 7 ton tatlı imal ...
Bafra ilçesinde Millet Bahçesi yapılıyor
YEREL HABERLER Bafra ilçesinde Millet Bahçesi yapılıyor
KARADENİZBİRLİK, ekim öncesi üreticiye 80 milyon lira kredi desteği verdi
YEREL HABERLER KARADENİZBİRLİK, ekim öncesi üreticiye 80 milyon lira ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını ...
2 Slovakyalıya, biyoçeşitliliğe zarar vermekten 488 bin TL ceza
YEREL HABERLER 2 Slovakyalıya, biyoçeşitliliğe zarar vermekten 488 ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Lider Samsunspor, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Lider Samsunspor, yarın sahasında Tuzlaspor ile ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı ...
AK Parti'li Canikli, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER AK Parti'li Canikli, ağabeyini son yolculuğuna ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Hüseyin Eroğlu: Süper Lig için 2 galibiyet yeterli olacak
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: Süper Lig için 2 galibiyet yeterli ...
AK Parti'li Canikli'nin ağabeyi Muhsin Canikli'nin cenazesi Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER AK Parti'li Canikli'nin ağabeyi Muhsin Canikli'nin ...
Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Samsun ve çevre illerde kutlandı
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.