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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN AA - 19 Mayıs ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ve 37 mahalle muhtarının bir restoranda verdiği iftara, Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, daire amirleri ve personelleri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, "Ramazan ayının maneviyatını yaşadığımız bu günlerde Muhtarlar Derneğimize düzenlediği ve bizleri bir araya getirdiği iftar programı için teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Karakartal davetlerine katılanlara teşekkür ederek, "Bu anlamlı ayda bu organizasyonu yapmaktaki amacımız hem ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşamak hem de tüm paydaşların da katılımıyla ilçemizle ilgili sorunları ele alıp çözüm önerileri sunmak olmuştur." diye konuştu.

- Alaçam'da şehit Piyade Er Zafer Kurnaz kabri başında anıldı

Alaçam'da, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından şehit Piyade Er Zafer Kurnaz, mezarı başında dualarla anıldı.

Kayseri'de 11 Nisan 2005'te vatani görevini ifa ederken nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Kurnaz için Kadıköy Mahallesi'ndeki kabrinde dua okundu.

Anma programının sonunda Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin tarafından şehidin ailesine plaket takdim edildi.

- Terme Belediyesi

Terme Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi uygulaması kapsamında "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Terme Belediyesi "Sıfır Atık Yönetmeliği"nde belirlenen tüm ölçütleri yerine getirdi.

"Sıfır Atık Belgesi" alan Terme Belediyesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan eğitim kurumlarında çevre mühendisi tarafından geri dönüşümün önemi başta olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri devam ederken, birinci sınıf atık getirme merkezi kuruldu. Dört adet mobil atık getirme merkezi, eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç kutusu, 18 adet ambalaj atık kumbarası, 27 adet kıyafet kumbarası, 301 adet iç mekan sıfır atık seti, 225 adet iç mekan atık pil kutusu, 50 adet ikili sistem mavi geri dönüşüm konteyneri ve benzeri birçok geri dönüşüm materyali de cadde ve sokaklara yerleştirildi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptıkları tüm çalışmaların geleceğe daha temiz bir Terme ve dünya bırakmak için olduğunu ifade etti.

- Havza'da şehitler için mevlit okutuldu

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Havza Merkez Kevser Camisi'nde düzenlenen Mevlit programına, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Havza İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından okunan mevlit ve ilahilerin ardından, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Balcı, katılım gösteren personel ile vatandaşlara teşekkür etti.

Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Bafra'da yol çalışmaları

Bafra ilçesinde cadde ve sokaklara parke taşı döşeniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belirlenen program doğrultusunda hareket eden ekipler, SASKİ tarafından Bafra ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda, bozulan ve sıkıntı arz eden güzergahlardan kilitli parke taşı yol ve kaldırım çalışması yapıyor.

Yapımı tamamlanan Lise Caddesi’nde 3 bin 200 metrekare, Şehit Hüseyin Var Sokak’ta bin 400 metrekare, Necati Bora Caddesi’nde 800 metrekarelik alanda kaldırım ve kilitli parke taşı döşendi.

Eski Şube Caddesi’nde ise bin 600 metrekarelik alan tamamlandı, aynı caddede çalışmalar halen devam ettiriliyor. İsmi geçen noktalarda çalışmalar bittiğinde toplamda 7 bin metrekarelik alanda kaldırım, yol çalışması yapılmış olacak.

Bafra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını değerlendiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mız düz bir alanda konumlandığı için bazı noktalarımızda yağmurdan sonra su birikintilerinin emilimini kolaylaştırmak, araç ve yaya güzergahlarında ulaşımı rahatlatmak amacıyla kilitli parke yol çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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