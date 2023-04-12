Bafra'da oda ve borsa başkanlarından "İş Dünyası Konut Seferberliği" açıklaması

SAMSUN (AA) - Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Erol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan "Konut Seferberliği" kampanyası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yapılan ortak açıklamada, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yaşadık, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 100 binlerce evin kullanılamaz hale geldiğine işaret edildi.



Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyacın depremzedelere kalıcı, güvenli konutlar sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çağrısı ile 'İş Dünyası Konut Seferberliği' kampanyası'nın başlatıldığı duyurulmuştur. Kampanya ile iş dünyası olarak felaket bölgesindeki kentlerimizde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Kampanya kapsamında TOBB ve iştiraklerimizde zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlar durdurulmuş, tüm kaynaklarımız bu hayırlı işe seferber edilmiştir. Kampanya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İştirakleri tarafından bir milyar TL nakdi katkı verilerek başlatılmıştır. Samsun ili ve ilçeleri oda ve borsaları olarak ortak bir karar ile Samsun için tek bir noktadan yardım hesabı açılmıştır. Üyelerimizin ve halkımızın bugüne kadar yaptıkları yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyor, TOBB tarafından başlatılan bu kampanyaya da destlerini bekliyoruz."



Açıklamada, kampanyaya ilişkin detaylar için, "https://tobb.org.tr/Sayfalar/KonutKampanyasi-1.php" sayfasının ziyaret edilebileceği aktarıldı.









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