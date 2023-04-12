Samsun'da inşaat alanında Osmanlı dönemine ait sikke bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde bir inşaat alanındaki kazı sırasında Osmanlı dönemine ait sikke bulundu.

Emirefendi Mahallesi Çizmeli 2. Sokak'ta bir firma tarafından yapımı planlanan binanın temelinin açılması amacıyla yapılan kazı sırasında işçilerce sikke buldu.

Çalışanların haber vermesi üzerine, inşaata polis ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler durumu, Samsun Müze Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.

Yetkililerin inşaatta yaptıkları incelemede başka eser bulunmadığı değerlendirilerek inşaatın çalışmalarına devam etmesine izin verildiği öğrenildi.

Bafra Arkeoloji Müzesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise bulunan sikkenin Osmanlı dönemine ait olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.