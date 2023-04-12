Yakakent’te öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

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SAMSUN (AA) -Yakakent ilçesinde jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Şehit Bayram Aksu İlkokulunda jandarma tarafından öğrencilere genel trafik kuralları, kaldırım kullanımı ve karşıdan karşıya güvenli geçiş alanları, trafik ışıkları ve anlamları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardından öğrencilere model araçlarla uygulamalı eğitim verildi.

Programa Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek de katıldı.

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