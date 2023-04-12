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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakakent’te öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

AA

Yakakent’te öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

SAMSUN (AA) -Yakakent ilçesinde jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Şehit Bayram Aksu İlkokulunda jandarma tarafından öğrencilere genel trafik kuralları, kaldırım kullanımı ve karşıdan karşıya güvenli geçiş alanları, trafik ışıkları ve anlamları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardından öğrencilere model araçlarla uygulamalı eğitim verildi.

Programa Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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