Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



İ.K'nin kullandığı 55 AES 454 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolunda, K.K'nin kullandığı 18 AV 028 plakalı otomobille çarpıştı.



​​​​​​​Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Otomobilde bulunan H.N.K. (6), H.K. (28), D.H.K. (60) ve L.H.K. (1) ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.