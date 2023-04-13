1930 Bafraspor, Bafra Futbol Kulübü'nü 5-0 yendi

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SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu'nda, B Grubu play-off sekizinci maçında 1930 Bafraspor, sahasında Bafra Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup etti.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı Samet Şenoğlu, Metehan Ayaz, Olcay Gök, hakem üçlüsü yönetti. Nihat Öz ise maçın gözlemcisi oldu.

1930 Bafraspor'un gollerini Mehmet Onur Sayım (2), Seyfullah Karagöz, Mahmut Can Duran ve Emre İleli kaydetti.

Karşılaşma, 1930 Bafraspor'un 5-0 galibiyeti ile sona erdi.

Grupta Alaçamspor 22 puanla lider, 1930 Bafraspor ise 19 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Maçların tamamlanmasıyla grubunu birinci bitirecek takım, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme hakkı elde edecek.

İkinci sıradaki takım ise BAL'dan gelecek takımla play-off maçı oynayacak.





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