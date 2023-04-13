Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen iftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanı Yasin Köz, iftarın ardından yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Bizimle soframızda ekmeğimizi bölüşen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Programa MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, MHP Samsun Milletvekili adayları İlyas Topsakal, Berfin Kara ve İbrahim Yüksel, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile davetliler katıldı.





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