Samsunspor'un 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkması Havza'da kutlandı

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'un, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi dolayısıyla Havza'da kutlama gerçekleştirildi.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 11 yılın ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar sokaklara çıkarak Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı.
Konvoy düzenleyen taraftarlar, daha sonra kırmızı-beyaz bayraklarla ve meşalelerle Mehmetçik Meydanı'nda Süper Lig'e çıkmayı kutladı.