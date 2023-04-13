Samsunspor'un 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkması Havza'da kutlandı

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'un, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi dolayısıyla Havza'da kutlama gerçekleştirildi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 11 yılın ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüpspor-Gençlerbirliği maçının tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar sokaklara çıkarak Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı.

Konvoy düzenleyen taraftarlar, daha sonra kırmızı-beyaz bayraklarla ve meşalelerle Mehmetçik Meydanı'nda Süper Lig'e çıkmayı kutladı.





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