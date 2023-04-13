Samsun'da bir kişi 127 bin 555 lira dolandırıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, 127 bin 555 lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, S.P'yi (61) telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi, banka tarafından yapılan aidat kesintisinin iade edilebilmesi için formaliteden adına kredi çekilip geri yatırılacağını söyledi.



Onay vermesinin ardından S.P. adına 127 bin 555 lira kredi çekilip başka bir kişinin hesabına aktarıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.P, ilçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





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