İl Emniyet Müdürü Özen'den Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Özen, Özdemir ile bir süre sohbet etti. Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Özdemir, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Özdemir, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve asayişini korumak için gecesini gündüzüne katan emniyet güçlerimizin, Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yılını kutlar, tüm emniyet mensuplarınıza görevlerinde başarılar dilerim. Ülkemiz ve milletimiz için canından geçen tüm şehitlerimizi özlem, minnet ve saygı ile yad ediyorum." dedi.

Özen de Özdemir'e misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı da bulundu.





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