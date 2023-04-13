Kavak'ta terzi esnafında Ramazan Bayramı yoğunluğu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde 67 yıldır terzilik yapan Sami Bekdemir, Ramazan Bayramı öncesinde işlerinde hareketlilik olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde faaliyet gösteren 79 yaşındaki terzi Sami Bekdemir, AA muhabirine, Ramazan Bayramı öncesi aldıkları siparişleri yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla işlerinin arttığına işaret eden Bekdemir, "Önceleri hazır giyim olmadığı için terzilik çok değerliydi. Bir kişi pantolon diktirmek istediğinde kumaş fiyatı kadar dikiş parası tutuyor. Bu nedenle vatandaşlar hazır giyimi tercih ediyor. Haliyle terzilik mesleği tamirciliğe döndü. Ramazan Bayramı dolayısıyla çok şükür, işlerimizde artış oldu. Ufak tefek de olsa evimizin nafakasını çıkartabiliyoruz." dedi.

Kavak ilçe genelinde 4 terzinin faaliyet gösterdiği öğrenildi.





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