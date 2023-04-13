Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları gerekçisiyle iki kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çay Mahallesi'nde ikamet eden T.M. ve B.M'nin bir sosyal medya platformu üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların evlerine düzenlenen operasyonda, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet fişek şeklinde metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin TL ele geçirildi, şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.