Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'a kutlama

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u kutladı.

Özdemir, tebrik mesajında, 11 yıllık hasretin sona erdiğine dikkati çekti.



Her zaman yanında ve destekçisi oldukları Samsunspor'u kutladığını belirten Özdemir, "Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum. Her zaman taraftarı olmamaktan, siyah, beyaz ve kırmızlı renklerini yüreğimizde taşımaktan gurur duyduğumu, şehrimizin markası olan Yılport Samsunspor'umuza önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.







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