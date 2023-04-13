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Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'a kutlama

AA

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'a kutlama

SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u kutladı.

Özdemir, tebrik mesajında, 11 yıllık hasretin sona erdiğine dikkati çekti.

Her zaman yanında ve destekçisi oldukları Samsunspor'u kutladığını belirten Özdemir, "Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum. Her zaman taraftarı olmamaktan, siyah, beyaz ve kırmızlı renklerini yüreğimizde taşımaktan gurur duyduğumu, şehrimizin markası olan Yılport Samsunspor'umuza önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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