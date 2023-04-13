AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili adayı Çiğdem Karaaslan, "Cumhur İttifakı'mız milli bir cephedir. Milli ve manevi değerlere sahip çıkanların birlikteliğidir." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 11 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Seçimde oyu "Bu oy sadece bizim hakkımız." diyerek kullanmamaları gerektiğini belirten Karaaslan, "15 Mayıs'ta nasıl uyanacağımızın kararını, 14 Mayıs'ta vereceğiz. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti seçimden büyük zaferle çıkmıştı. O gün de vatandaşlarımızın, 'Artık yeter, söz milletindir.' diyen bir lidere ihtiyacı vardı. O gün de merhum Adnan Menderes çoğunlukla iktidara geldi. O günden bugüne kadar Türkiye'de birçok şey yaşandı, her şey değişti, büyük gelişmeler oldu ama bir şey hiç değişmedi. Vesayet odaklarının Türkiye'ye üzerine hayalleri, karanlık emelleri hiç değişmedi. Dış bağlantılı terör örgütleri, ülke için karanlık emeller kuran, hayallerini gerçekleştirmek için ülkemize, insanımıza, canlarımıza ödettiği bedeller hep yaşandı." diye konuştu.

Karaaslan, 21 yıl önce kurulan partileriyle çok kısa sürede Türkiye'de bir şeylerin değişmeye başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Terör örgütleri açık açık hangi ittifakı ve hangi cumhurbaşkanı adayını desteklediklerini söyledi. Terör örgütü elebaşları açıklamalar yaptı. FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki kaçakları neyi paylaştı? 'İktidar değişirse biz biletimizi aldık. 15 Mayıs sabahı dönüyoruz.' demediler mi? Dediler. 'Biz aday göstermiyoruz.' demedi mi? HDP, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' demedi mi? PKK'nın elebaşları videolar çekip göndermediler mi? Gönderdiler. Dolayısıyla bugün milletimizin kimin yanında olduğunu gösterme günüdür. Cumhur İttifakı'mız milli bir cephedir. Milli ve manevi değerlere sahip çıkanların birlikteliğidir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kurduğu, Yeniden Refah Partimizin, 'Biz de varız, çünkü mesele Türkiye meselesidir, mesele vatan meselesidir, mesele milli değerlerimizin korunması ve yaşatılmasıdır.' dediği ittifaktır. Sayın Fatih Erbakan'ın genel başkanlığıyla çok önemli duruş sergileyen Yeniden Refah Partisi'nin bizlerle olacak olması, Cumhur İttifakı'nın bu anlamda güçlenmiş olması çok kıymetlidir."

Anadolu insanının feraset sahibi olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Onun terazisi çok hassastır. O gözler görür ve karar verir 20 yıl yaptığı gibi. Şunu çok iyi bilir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine daha uzun yıllar ihtiyacımız var. Sadece bizim, sadece mazlum coğrafyanın değil, insanlığın böyle güçlü bir lidere ihtiyacı var. Eğer olmasaydı, tek bir örnek, tahıl koridoru kurulamazdı. İki ülkenin lideri Volodimir Zelenskiy ve Vladimir Putin ile konuşan bir lider olmazdı. Bu sorun çözülemezdi. Küresel gıda fiyatları yüzde 15 artardı, Afrika'da açlık baş gösterirdi." ifadesini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde komisyonda 500 kişi ile mülakat yaptıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gelenlerde daha önce siyaset yapmış, uzun yıllardır teşkilatımızda görev yapmış isimler vardı. Milletvekilliği ile ilgili hayali olan birçok isimle görüştük. Bir de 'Neden milletvekili olmak istiyorsunuz?' sorumuza, 'Ben sürecin farkındayım. Ne kadar zorlu yol olduğunu görüyorum ve bu yolda sadece nerede olduğumu göstermek için milletvekili adayı oldum.' diyen ileri yaştaki amcalarımızı, teyzelerimizi, kardeşlerimizi gördük. Sizlerden ricam, mutlaka akrabalarımıza, eşimize dostumuza, komşumuza, yakınımıza, herkese ulaşalım. 14 Mayıs akşamı büyük zaferi Samsun'dan, Bafra'dan, 17 ilçemizden Türkiye rekoru ile taçlandıralım."

Konuşmanın ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Karaaslan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile Bafra Ticaret Borsasını ziyaret etti.





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