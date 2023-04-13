Samsun'da vefat eden Kore gazisi Avcı'nın cenazesi defnedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Muzaffer Avcı'nın cenazesi, toprağa verildi.



Avcı'nın cenazesi, Şadibey Camisi'nde düzenlenen askeri törende, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.



Cenazeye Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ile vatandaşlar katıldı.





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