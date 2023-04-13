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Ticaret Bakanı Muş Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

AA

Ticaret Bakanı Muş Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, "Eğer Türkiye'nin 40 yıldan fazla bir süredir mücadele ettiği terör örgütü Kemal Bey'i destekliyorsa, artık sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Muş, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Batıyaka Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçim gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Çarşamba ilçesinin her zaman kendilerini desteklediğini ama bu sefer biraz daha fazlasını istediklerini belirten Muş, "Çünkü iradenin olmadığı yerde idare olmaz. 7 parti bir araya gelmiş, sağda solda olanları bu sayıya eklemiyorum, 'Memleketi idare edeceğiz, kararları ortak alacağız.' diyor. Biz bunun ikilisini, üçlüsünü yaşadık. Kendimizi zor kurtardık. Yedilisinin Türkiye'ye nelere mal olacağını tahmin bile edemiyorum. Dolayısıyla bunlara müsaade etmemek lazım." diye konuştu.

Hepsinin farklı ideolojileri, farklı düşünceleri bulunduğunu, tek buluştukların noktanın ise "AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmaması" olduğunu anlatan Muş, "Ondan sonrası ile alakalı hiçbir düşünceleri yok. Sizce kendi içlerinde anlaşabiliyorlar mı? Biz 17 bakanız ve aynı partinin bakanlarıyız. Tek bir kabine senkronize şekilde çalışıyor. Şimdi 7 parti oturmuşlar, 'Şu bakanlık senin, şu kurumlar senin.' diye konuşuyorlar. Böyle devlet mi idare edilir? Bunlar geçmişte yapılmıştı ve sonuç milyarlarca lira, milyarlarca dolar banka iflaslarıyla, hortumlanan bankalarla bedeli Türkiye tarafından ödendi. Kısa vadeli hükûmetler, koalisyonların sonucu Türkiye için tam bir yıkım olmuştu." ifadesini kullandı.

Muhalefet partilerinin adaylık konusunda bir ara anlaşamadıklarını dile getiren Muş şöyle devam etti:

"Bir tanesi masayı terk etti. 'Burada kuyruklu yalanlar var, şahsi ihtiraslar Türkiye'nin önüne geçti. Burası milletin iradesini yansıtmaktan çıkmıştır.' dedi ve masadan kalktı. Ondan sonra, 'Burası noter masası, biz noter değiliz. Burası kumar masası.' dedi. Sonra, 'Ben oraya demedim.' diye kıvırmaya başladı. Bu laflar söylendikten sonra tekrar döndü dolaştı, aynı masaya oturdu. 'HDP'nin olduğu yerde olmayız.' dedi. HDP masanın altından çıkarıldı, masaya oturtuldu. HDP bunlardan bakanlığın ötesini istiyor, adamların Türkiye'nin Güneydoğu'su ile alakalı özerklik talebi var. Eğer Türkiye'nin 40 yıldan fazla bir süredir mücadele ettiği terör örgütü Kemal Bey'i destekliyorsa, artık sözün bittiği yerdeyiz. Hangi odaklar, hangi güç dengeleri tekrar Meral Hanım'ı masaya oturttu, bu sorunun sorulması gerekiyor. Bir karar alıp güç odakları devreye girince kararınızı geri mi çekeceksiniz? Türkiye böyle yönetilemez. Bizim amacımız bunlara geçit vermemek, Türkiye'yi kalkındırmak, üretmek ve daha müreffeh bir Türkiye inşa etmektir."

Muş, Türkiye'nin bilinmeyene gitmesine kesinlikle müsaade etmemeleri gerektiğini vurgulayarak "Burayı önemli bir ekonomik merkez, ticaret merkezi ve önemli bir turizm merkezi haline inşallah hep birlikte getireceğiz. Sanayide de iyi gidiyoruz ve inşallah Samsun'u üretim noktasında da daha iyi noktaya taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mızı seçmekle bitmiyor. Eğer arkasında güçlü bir Meclis olmazsa Cumhurbaşkanı'mız rahat çalışamaz. Eğer Meclis çoğunluğunu sağlayamazsak Türkiye yönetilemez hale gelir. Dolayısıyla Meclis çoğunluğunu da alacak şekilde hareket etmemiz lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ile AK Parti milletvekili adayları Ersan Aksu ve Mücahit Yılmaz katıldı.


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