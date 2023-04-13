Ticaret Bakanı Muş, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'u tebrik etti

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor Kulübünü ziyaret etti.

Bakan Muş, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcular Osman Çelik ve Yunus Emre Çift ile bir araya geldi.

Eroğlu ile sohbet eden Muş, "Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra elde edilen bu büyük başarı için tebrik ediyorum. Tabii zorlu bir süreç, uzun bir maraton ve mutlu bir son oldu. Samsunspor'un Süper Lig'de olması lige ayrı heyecan, ayrı motivasyon katacaktır. Dolayısıyla hocamızın nezdinde teknik ekibe, başkanımızın nezdinde yöneticilerine, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve Samsun halkına bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu başarı hepsinin emeğiyle, gayretiyle, motivasyonuyla gerçekleşti." dedi.

Muş, Samsunspor'un Süper Lig'de de başarı elde edeceğine inandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Samsunspor, Süper Lig'de de iddialı bir takım olduğunu ortaya koyacaktır. Lige büyük heyecan katacağını da düşünüyorum. Çünkü Samsunspor Süper Lig'de oynadığı zamanlar Samsun deplasmanı çok zor bir deplasmandı. Takımlara kök söktüren bir spor kulübüydü. Köklü bir spor kulübü ve bugün tekrar Süper Lig'e çıkması hem Türk futbolu hem Samsun için önemli bir başarı, önemli bir kazanım oldu. Ben ligleri takip ediyorum. Arkadan geldi Samsunspor ve ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkışını garantiledi. Dolayısıyla bu da ayrı bir başarı oldu."

Eroğlu ise Samsunspor ile beraber Samsun şehrinin de Süper Lig'e çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Herkesin bence merakla beklediği Samsun, yıllar önce Türkiye'de bir futbol ekolü yaratmıştı. Hem oyuncu hem sportif başarı bazında inşallah yakın zamanda bunları tekrarlayacağız. Çünkü stadıyla, taraftarıyla, kulübün ekonomik yapısıyla, tesisleriyle Türkiye'nin bence en önemli kulüplerinden biri. İnşallah bunu sportif başarıyla da taçlandıracağız ve gelecekte Samsunspor ismi çok değerli, Avrupa'da bile duyulan bir isim olacak."

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