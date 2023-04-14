Vezirköprü'de iftar programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri sanayi kuruluşu olan Vezirağaç Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ tarafından iftar programı düzenlendi.

Vezirağaç Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Üstündağ, yaptığı konuşmada, 24'üncü iftar programını düzenlediklerini söyledi.



Son iftarlarından bu yana 3 yıl geçtiğine dikkati çeken Üstündağ, "Bu 3 yılda fabrikamızda önemli gelişmeler oldu. İhracat yaptığımız ülke sayısı 42'ye çıktı. Toplam ciromuzun yüzde 50'si artık ihraç ürünlerinden oluşmakta." dedi.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, firmanın yönetim kurulu başkanı Fuat Turan ve yönetim kurulu üyesi Meltem Turan ile davetliler katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.