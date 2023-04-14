Bafra GİAD üyeleri iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Genç İşadamları Derneği (GİAD) üyeleri, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bafra GİAD 5. genel kurulunda başkanlığa seçilen Muharrem Uyar tarafından iftar programı düzenlendi.

Uyar, iftar öncesinde yaptığı konuşmada, yönetimlerinin bir ay önce belirlendiğini belirterek, "GİAD olarak yeni bir yönetimle, yeni projeler üretmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Bugün ise basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yeni dönemde neler yapmamız gerekir diyerek istişarede bulunduk." dedi.





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