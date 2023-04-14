Salıpazarı'nda birlik ve kardeşlik iftarı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Kaymakamlığı ve Salıpazarı Belediyesi tarafından şehit yakınları, gaziler ve depremzede aileler için iftar programı gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçedeki bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehitliğin yüce bir makam olduğunu belirterek, "Onlar vatan ve bayrak için şehit oldu. Biz de her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

"Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akgül, "Depremin ilk gününden itibaren tüm Türkiye büyük dayanışma örneği gösterdi. Bir olacağız, beraber ve güçlü olacağız. Devlet, millet el ele bunu da atlatacağız inşallah. Sizler bizim misafirimiz ve başımızın tacısınız." ifadesini kullandı.



İlçe Müftüsü Kenan Doğru da şehitler için dua etti.



İftara AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP İlçe Başkanı İsa Bircan, İYİ Parti İlçe Başkanı Şakir Şahin, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan ile şehit yakınları, gaziler ve depremzede aileler katıldı.





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