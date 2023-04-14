Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Birinciliği müsabakaları Bafra'da yapılıyor

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SAMSUN (AA) - Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Birinciliği müsabakaları, 14-15 Nisan tarihlerinde Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilecek.



Samsun Gençlik ve Spor il Müdürü Feyzullah Dereci, Şehit Mustafa Serin Bafra Atış Poligonu toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, turnuva hakkında bilgi verdi.



Turnuvayı Bafra'da yapmak istediklerini belirten Dereci, "Bafra, spor ilçeleri olma özelliği taşıyan ilçelerimizden bir tanesi. Judo müsabakaları, il merkezimizde çok fazla etkinliğimize denk geldi." dedi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak da şampiyonanın 15 Nisan'da sona ereceğini dile getirerek, "İlçemizde judo gençler Türkiye birinciliği müsabakaları yapılacak. 61 ilden 400 sporcu katılım sağlayacak. Müsabakalar, Bafra Yeni Spor Salonu'nda yapılacak." diye konuştu.







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