Kavak Belediyesince iftar programı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Kavak Belediyesi, geleneksel iftar programı gerçekleştirdi.

Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile davetliler katıldı.



Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Kavak halkı ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği ramazan ayında Kavaklı vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. İftar sofralarında gönül birlikteliğimizi güçlendiriyoruz. Programı düzenleyen Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.





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