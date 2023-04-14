Havza'da polis, kreş ve anaokulu öğrencilerine tanıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza'da, Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle polis, kreş ve anaokulu öğrencilerine tanıtıldı.

İlçedeki özel bir anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi ve asayiş birimlerinde görevli polis memurları, öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte kadın polisler tarafından, "Polis kimdir, ne yapar, araçta uyulacak trafik kuralları" gibi konularda çocuklara bilgi verildi.

Programın son bölümünde minik öğrenciler, polis ablalarına merak ettikleri konuları sordu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.