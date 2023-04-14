Salıpazarı Engelliler Derneğince ahşap yakma sanatı kursu açıldı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Engelliler Derneği Başkanı İsa Düdükçü nezaretinde bedensel engelli dernek üyelerine yönelik ahşap yakma sanatı kursu açıldı.

Düdükçü, derneklerini ilçelerindeki engellilerin talebi üzerine kurduklarını söyledi.

Engelli bireyleri evden çıkarmayı ve bir uğraşı edinmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Düdükçü, "Bir uğraşı yapabilecekleri atölyeleri olsun diye bu derneği kurduk. Derneğimizde ahşap yakma işi yapıyoruz. Kullanılan tüm malzemeler, dernek tarafından temin ediliyor. İleriki zamanlarda ahşap oymacılık, ahşap gemi ve ev maketi gibi projelerimiz olacak." dedi.

Kursa katılan İbrahim Arslan ve İlhan Dursun da kurs sayesinde zamanlarını güzel bir uğraşı ile değerlendirdiklerini kaydetti.







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