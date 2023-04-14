Samsun Çarşamba Havalimanı'nı yılın ilk 3 ayında 303 bin 214 yolcu kullandı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 3 ayında 303 bin 214 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mart ayında yolcu trafiğinin iç hatlarda 93 bin 199, dış hatlarda 8 bin 266 olmak üzere toplam 101 bin 465 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Mart ayında havalimanından iç hatlarda 980, dış hatlarda ise 77 uçağın iniş kalkış yaptığını aktaran Dağlı, "Yük trafiği ise toplamda 839 ton olmuştur. Ocak-mart döneminde ise toplam yolcu trafiği 303 bin 214, uçak trafiği 3 bin 35, yük trafiği ise 2 bin 732 ton olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.









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