İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Millet İYİ Partiyi sigorta olarak görüyor, teminat olarak görüyor. Her türlü kazancın, daha önce kazanılmış hakların teminatı veya her türlü hassasiyetin teminatı olarak İYİ Partimizi görüyor." dedi.

Usta, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilen Serdal Sefa Koçabaş ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Usta, ziyaretin ardından gazetecilere, 11 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye açısından kritik bir seçim haline geldiğini belirten Usta, "Türkiye ekonomisi sürekli aşağıya doğru gidiyor. Türkiye'nin dış politikada itibarı son derece zedelenmiş, büyük sıkıntılara gebe hale gelmiş. Milletimizin tercihi şu olacak; bu sıkıntılar devam mı etsin, yoksa Türkiye'nin başı düzlüğe mi çıksın, milletimizin refahı mı artsın? Bu seçim bunların seçimi olacak. O yüzden milletimizin oyuna talibiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Mayıs sabahı büyük bir zafere uyanacağını değerlendirdiklerini dile getiren Usta, "Bizler bunu sahada net şekilde görüyoruz. Özellikle burada Millet İttifakı'na ve İYİ Partiye milletin ciddi teveccühü var. Millet İYİ Partiyi sigorta olarak görüyor, teminat olarak görüyor. Her türlü kazancın, daha önce kazanılmış hakların teminatı veya her türlü hassasiyetin teminatı olarak İYİ Partimizi görüyor." diye konuştu.

Usta, ilçede esnaf ziyaretlerinde de bulundu.



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