AK Parti'li Karaaslan, partisinin Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili adayı Çiğdem Karaaslan, "Proje ve eser üretmek, yatırımlar yapmak ve dolayısıyla ülkemizi güçlendirmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çünkü biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz." dedi.

Karaaslan, partisinin Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, cesareti, şefkati, dünya lideri olma pozisyonunun arkasında sakladığı birçok özelliğiyle son 20 yılda Türkiye'nin önemli mesafe katettiğini söyledi.

AK Parti'ye oy vermeseler bile gözü gören, vicdanı bulunan herkes için bu durumun malum olduğunu dile getiren Karaaslan, "Bir tarafta devletimiz artık çok daha güçlü. Aynı zamanda terörle mücadeleden asla taviz vermeyen, şehirlerimizde bombaların patladığı süreçlerden terörün artık anketlerden çıktığı bir sürece geldik. Dünya tarihine geçmiş, dünya lideri olarak dünyanın sorunlarına çözüm üreten, diğer liderlerin görüşmek için sırada beklediği bir liderimiz var. Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız var." ifadesini kullandı.

Diğer tarafta ise "Biz güçlü cumhurbaşkanı istemiyoruz. Sembolik olsun. Çok da bir şeye karışmasın. O makamda otursun, gerisini biz yaparız." diyenlerin bulunduğunu anlatan Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anlımız ak şekilde karşınızdayız. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin ticaretine yön veren isim Samsun'dan birinci sıra adayı oldu. Dolayısıyla bugün ticarette, ekonomide, işsizlikle ilgili sorunlarda artık Samsun'un önünde başka bir dönem açıldı. Geleceğimizi 5 yıl daha emanet edeceğimiz ekibin güvenilir, tecrübeli olmasını, ayaklarının yere sağlam basmasını, çocuğumuzun, torunumuzun geleceğini emanet edeceğimiz, Türkiye'nin ülkenin hayrını düşünen, gece gündüz onunla dertlenen bir ekiple yönetilmesini istiyoruz. 14 Mayıs önemli bir tarihtir. 73 yıl sonra bu kez biz liderimize sahip çıkacak mıyız? Bu kez biz ülkemizin geleceğine daha güçlü şekilde sahip çıkacak mıyız? O zaman inşallah Havza'dan, Samsun'dan Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu güçlü ses ile proje ve eser üretmek, yatırımlar yapmak ve dolayısıyla ülkemizi güçlendirmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çünkü biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz."

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti milletvekili adayları Ersan Aksu ve Havva Şen Saygın, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile partililer katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.