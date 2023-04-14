Bafra Belediyesinin larva mücadelesi sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde belediye ekipleri, karasinek ve sivrisineklerin üreme noktalarında larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl düzenli olarak durgun su, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı kanallar gibi larva üreyecek yerlerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Daha sağlıklı ve temiz bir Bafra hedefi doğrultusunda hareket eden ekiplerin ilaçlama çalışmalarında toplum sağlığını tehdit etmeyecek ilaçlar kullanmaya özen gösterdiği kaydedilen açıklamada, ilçe genelinde teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlarla yürütülen larva ilaçlama çalışmalarının larva üremesine müsait olan tüm alanlarda belirlenen program çerçevesinde yıl boyunca devam edileceği ifade edildi.

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