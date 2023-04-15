Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Semih Karaarslan'ın (18) kullandığı 55 AIB 079 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolunda Mustafa Ermiş (48) idaresindeki 55 AGF 574 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Kazada motosiklet sürücüsü Semih Karaarslan ile yanında bulunan Beyzanur Karaarslan (21) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı, motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilerek, motosiklet sahibi ve Semih Karaarslan'a toplam 18 bin 200 lira para cezası verildi.





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