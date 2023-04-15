Kavak'ta iftar programı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Kavak Merve Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Merve Camisi avlusunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin sembolü olan ramazan ayında sofralarını her gün yüzlerce kişiyle paylaştıklarını belirterek, Allah'tan birlik ve beraberliklerinin bozulmaması temennisinde bulundu.

Dernek başkanı Ayhan Kara da birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması amacıyla düzenledikleri iftar programlarının bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bizleri kırmadınız, davetimize katıldığınız için teşekkür ederim. Ömrümüz yettiği sürece iftar programını her yıl düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

İftar programına İlçe Müftüsü Yakup Belen, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Avni Gadiş, CHP İlçe Başkanı Şakir Altun, DEVA Partisi İlçe Başkanı Üzeyir Başkaya, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.







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