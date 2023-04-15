Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 6 ilkokulda pilot olarak spor eğitimi veriliyor

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Spor Dalı Eğitimi Projesi" kapsamında Salıpazarı ilçesinde 6 ilkokulda pilot olarak spor eğitimi gerçekleştiriliyor.

Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri, Bereket İlkokulu, Gökçeli İlkokulu, Yavaşbey İlkokulu, Avut İlkokulu, Muslubey İlkokulu ve Şehit Ahmet Sarı İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine jimnastik, atletizm, güreş ve futbol branşlarında eğitim veriyor.

Eğitimlerle çocukların sağlıklı büyümeleri yanında farklı spor dallarını tanımaları sağlanıyor, yetenek ve ilgi alanlarına göre spor branşlarına yönlendiriliyor.

Proje kapsamında verilen eğitimden bugüne kadar 160 öğrenci yararlandı.







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