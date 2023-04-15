Çarşamba'da iş yerini kurşunlayan zanlının yakalanmasına çalışılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş yerini kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Şehit Astsubay Tuncay Kocabaş Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kapalı olan iş yerinin önüne gelerek tüfekle bir el dükkana, bir el de güvenlik kamerasına ateş ederek kaçtı.



Şüphelinin güvenlik kamerasına açtığı ateş, yan tarafta bulunan evin camına isabet etti.



Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.