Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçının biletleri 3 saatte tükendi

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın biletleri 3 saatte satıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçının biletleri saat 11.00'de satışa sunuldu.

Samsun ekibinin 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından kutlamaların yapılacağı Ankara Keçiörengücü maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kentin farklı yerlerine bulunan Passolig noktalarına akın eden kırmızı-beyazlılar, 3 saat içinde biletleri tüketti. 33 bin 919 koltuk kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda sadece konuk takımın taraftarlarına ayrılan 1700 kişilik yer kaldığı bildirildi.

Samsun ekibinin, Türkiye Futbol Federasyonu ve Ankara Keçiörengücü yetkilileri ile görüşerek konuk takıma ayrılan koltukların da ev sahibi takım taraftarlarına açılması için çalıştığı öğrenildi.





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