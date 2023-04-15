Şehit polis Ramazan Arslan kabri başında dualarla anıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Arslan, kabri başında anıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde 15 Nisan 2010'da bulunduğu ekip aracının şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan polis memuru Arslan için Bafra'ya bağlı Keresteci Mahallesi'nde kabri başında anma programı düzenlendi.



Şehidin babası Necmi ve annesi Emine Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Arslan için dua etti.

Ersin, Arslan'ın anne ve babasına şehidin isminin yazılı olduğu onur plaketi verdi.





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