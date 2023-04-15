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Bafra Ovası'nda sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor

AA

Bafra Ovası'nda sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üretilen arazilerde sivrisinekle mücadelesi çalışması yürütülüyor.

Bafra Ovası'nda çeltik arazilerinin ilaçlamasına Ağıllar Mahallesi'nden başlandı.

Bafra Kaymakamı ve Çeltik Komisyonu Başkanı Cevdet Ertürkmen, ilçede bulunan 2 bin 300 üreticinin arazisinin 4 ayda dört kez ilaçlanacağını söyledi.

İlçede çeltik üretiminin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ertürkmen, 49 mahallede 140 bin dekara yakın alanda üretim yapıldığını anlattı.

Ertürkmen, ilçede yaz aylarında sorun olan sivrisineklerle mücadele için larvaların üreme alanları olan durgun su, bataklık gibi yerlerin ilaçlanacağını kaydetti.

Bafra Çeltik Komisyonu üyesi Mecit Aytek de ilaçlamanın sıfır hata ile yapılmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ağıllar Mahallesi Muhtarı Veysel Kuru ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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