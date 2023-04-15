Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri Yenidoğan Mahallesi Umutlar Sokak'ta durumundan şüphelenilen V.K'yi kovalamacayla yakaladı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde 2 paket halinde 47 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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