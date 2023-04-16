Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "silahlı tehdit " suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, "silahlı tehdit " suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.

M.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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