AK Parti'li Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, ​​​​​​​sayısız hikmetle ve müjdeyle dolu Kadir Gecesi’ne erişmenin gönül huzurunu yaşadıkların belirtti.

Kendilerini bu mübarek zaman dilimine kavuşturan Allah'a hamdeden Karaaslan, şöyle devam etti:

"6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canlarımızın yasını millet olarak tutarken bir yandan da asrın felaketinin yaralarını sarmak ve acıları hafifletmek için el birliğiyle çalışmanın, ihtiyaçları birlikte gidermenin gayretinde olduk. Kardeşlik duygularımızı pekiştirerek bizi birbirimize daha çok bağlayan Ramazan-ı Şerif’te hem deprem bölgesinde sahur ve iftar sofraları kuran kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler hem de farklı illerimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızla sofralarını paylaşan milletimiz çok büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Bu gece tüm dualarımız, deprem felaketini yaşayan, en sevdiklerini Hakk’a uğurlayan vatandaşlarımızın gönlünün şifa bulması içindir."

Karaaslan, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunun müjdelendiğini kaydederek, "Mübarek Kadir Gecesi’nin milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzuruna vesile olmasını, mazlum coğrafyalarda yaşanan zulmün bir an önce sona ermesini diliyorum. Bu gece idrak ve ihya edeceğimiz Leyle-i Kadir’in esenliğinin aziz milletimizi ve tüm insanlığı kuşatmasını Yüce Mevla’mdan niyaz ediyor, sağlık içinde Ramazan Bayramı’na ulaşmamızı diliyorum." ifadesini kullandı.

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