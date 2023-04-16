Ticaret Bakanı Muş, Vezirköprü ilçesinde iftar programına katıldı

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SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Tarihi Bedesten'de düzenlenen iftarda partililer ve ilçe halkı ile bir araya geldi.

Vezirköprü'nün turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Muş, "Vezirköprü muazzam bir yer. Buranın tanıtımını yapmamız lazım. İnsanların burada gezmesi, görmesi lazım. Sanayiden tarıma kadar bütün alanlarda insanların gelirlerini artırmamız lazım." dedi.

İlçenin her zaman AK Parti'yi yüksek oy oranlarıyla desteklediğine işaret eden Muş, yine Vezirköprülülerden destek istedi.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Bakan Mehmet Muş'a seccade hediye etti. Kurt, hediyesini takdim ederken, "15 Mayıs sabahı inşallah seccadelerimiz üzerinde şükür namazımızı hep birlikte kılacağız." ifadesini kullandı.

İftar programının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilçede esnaf ziyaretlerine devam etti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg da ilçeye getirildi. Togg'a yoğun ilgi gösteren ilçe halkı otomobili inceledi, fotoğraf çektirdi.

Muş'a ilçe ziyaretinde, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş eşlik etti.

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