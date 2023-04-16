MHP Samsun'da milletvekili adaylarını tanıttı

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SAMSUN (AA) - MHP, Samsun'da milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenledi.

MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türk demokrasi tarihinin 2023 yılında bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor zamandan geçtiğini, ciddi bir dönemecin eşiğinde olduğunu dile getiren Kandıra, "14 Mayıs, öylesine sıradan bir gün değildir. 14 Mayıs, geleceğimiz oylayacağımız, var olma veya yok olma savaşının yaşanacağı bir gündür. Bu seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz." dedi.

Milletvekili adayları da yaptıkları konuşmalarla kendilerini tanıttı.





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