Salıpazarı'nda fırıncılardan "Şampiyon Samsunspor" yazılı pide

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde fırıncılar, Spor Toto 1. Lig'de oynayan Yılport Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilemesini pidenin üzerine "Şampiyon Samsunspor" yazarak kutladı.

İlçede bir fırında boyu iki metreyi geçen pide yapan fırıncılar, pidenin üzerine çörek otuyla "Şampiyon Samsunspor" yazdı.

Vitrinde sergilenen pide ilgi gördü.

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel, Samsunspor'u tebrik ederek, "11 yıl aradan sonra Atatürk armalı Samsunspor'a Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Lig yakıştı. Süper Lig'de Samsunspor'a başarılar diliyorum. Salıpazarı esnafı olarak maddi manevi Samsunspor'umuzu destekleriyoruz." dedi.

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