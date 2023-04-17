Çarşamba'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde Cafer A. idaresindeki 52 ACP 894 plakalı minibüs, Cengiz Y. idaresindeki 17 PK 549 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Cafer A, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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