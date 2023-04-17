Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Soner K'nin (35) kullandığı 37 BJ 577 plakalı otomobil, Karpuzlu Mahallesi'nde, Alaettin V. (72) yönetimindeki 55 JB 323 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ayhan K. (25), Hikmet G. (35), Berati C. (36), Özkan K. (40), Dursun Hatun V. (67) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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