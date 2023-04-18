Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 GV 822 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Zeki B'ye çarptı.



Zeki B'nin yanında bulunan yakınlarının tepki göstermesi üzerine otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Yaralanan Zeki B, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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