Başkan Kılıç, Togg'u deneyimledi

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SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceledi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gemlik renkli Togg T10X model otomobil, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sergilendi.



İlgiyle aracı inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çekti.



Kılıç, Togg'un direksiyonuna geçerek aracı deneyimlediğini belirterek, "Yerli ve milli otomobilimiz Togg, Terme sokaklarında. Biz de sürüşünü ve konforunu deneyimleyelim istedik." ifadesini kullandı.













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