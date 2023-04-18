Kadir Gecesi Alaçam'da idrak edildi

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SAMSUN (AA) - Alaçam'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.



İlçedeki camilerde yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.



Cemaat, programından ardından yatsı ve teravih namazını kıldı.

Şadibey Camisi'nde ise teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu.





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