Salıpazarı'nda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

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SAMSUN (AA) - AK Parti Salıpazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan seçim koordinasyon merkezinin açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili adayı Mücahit Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kemal Torun, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP Salıpazarı İlçe Başkanı İsa Bircan, BBP Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candan ile partililer katıldı.

Yılmaz, 14 Mayıs'taki seçimin büyük önem taşıdığına belirterek, Cumhur İttifakı'na destek verilmesini istedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.





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