Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi önlem alındı

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SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Kavak İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Seyfettin Güveli, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

İlçede asayiş ve trafik ekiplerinin denetimlerini artıracağını belirten Güveli, "Ramazan Bayramı süresince halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri ile duraklar, parklar ve caddelerde meydana gelebilecek hırsızlık, kapkaç gibi olayların önlenmesi için ekiplerimizi görevlendirdik. Trafiğin yoğunlaştığı Samsun-Ankara kara yolu ile Kavak ilçe girişi ve müdürlüğümüz görev sahasına giren mahalle grup yolları da bayram süresince trafik ekiplerimizin denetim ve gözetiminde bulunacak." dedi.

Güveli, asayiş ve denetimlerde İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon halinde bulunacaklarını kaydetti.





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